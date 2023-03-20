تجديد حبس تشكيل شخصين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بالمرج 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث قررت جهات التحقيق من قبل حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

الإبلاغ عن تشكيل عصابي

تعود تفاصيل الواقعة لوصول اخطار لقسم شرطة المرج حيال شخصين لسرقتهما الهواتف المحمولة، وتبين تكوينهما تشكيلا عصابي للسرقة بأسلوب المغافلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وأوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»