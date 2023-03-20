ضبط عدد من المتهمين بجرائم سرقة في حملات أمنية بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق نتائج إيجابية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومرتكبي جرائم السرقات.

ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من مخزن

وأسفرت الجهود عن ضبط شخص مقيم بالقليوبية، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مخزن ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط دراجة نارية قام بشرائها من المبلغ المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

كما ضُبط شخصان، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة القسم ملك أحدهما، وبحوزتهما سلاح أبيض «مطواة»، وهاتفي محمول مجهولي المصدر، وبمواجهتهما اعترفا بأن الهاتفين حصلا عليهم من خلال واقعة سرقة، واعترفا بقيامهما بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

ضبط متهم بسرقة منزل آخر

كما ضبطت الأجهزة الأمنية شخصا مقيما بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بسرقة هاتف محمول، وقطعتين مشغولات ذهبية، من داخل مسكن شخص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بأسلوب «المغافلة» أثناء العمل بمنزله.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلته «سيئة النية»، وهي ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وأمكن ضبطها وبإرشادها تم ضبط المسروقات لدى صاحب محل مصوغات «حسن النية».

وبمناقشة المتهم بالمضبوط، أقر بارتكابه واقعة سرقة سبيكة ذهبية بذات الأسلوب من مسكن أحد الأشخاص، والتصرف في المسروقات لدى العملاء المذكورين، وأمكن ضبطها.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية شخصا له معلومات جنائية، لارتكابه واقعة سرقة سيارة «نقل»، ملك لأحد الأشخاص، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب «المفتاح المصطنع»، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، بدائرة قسم شرطة المرج، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب واقعة سرقة سيارة آخرى بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وفي السياق ذاته، تم ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب «التسلق»، واعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن مستأجر.

عملات محلية وأجنبية

وضبطت الأجهزة الأمنية شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، عقب قيامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأسلوب «التسلق»، وأقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحيازتهما من متحصلات الواقعة، كما اعترفا بقيامهما بتسليم شخص له معلومات جنائية، قريب أحدهما، جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتم ضبطه، وبحوزته المبلغ المالي.

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

كما ضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من زملائه بالسكن بدائرة قسم شرطة بدر بإسلوب المغافلة.

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، واعترفا بارتكابهما 9 وقائع سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات المستولى عليها بأحد الجراجات بالمنطقة محل سكن أحدهما.

وضُبط شخصان، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وسكينة قص مواسير، ومعدات وأدوات، و12 عداد مياه، واعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة عدادات المياه بأسلوب الفك، واعترفا بارتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بعرض ساعة حائط «أنتيك»، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع سعرها الحقيقي، وأقر بسرقتها من شقة أعلى محل سكنه بدائرة القسم بأسلوب «كسر النافذة»، وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات، وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.