قرار جديد في واقعة سرقة «توك توك» بعد تخدير صاحبه بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على «توك توك» من صبي بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شقيقين قام أحدهما باستيقاف أحد الصبية سائق توك توك، وطلب منه مساعدته في نقل تليفزيون، وبعدها اصطحبه لشقته وبمشاركة شقيقه قاما بتخديرة بعد تقديم طعام له به أقراص منومه، وبعدها استولوا على التوك التوك الخاص به، وبعد أن فقد الوعي فوجئ بأنه ملقى في منطقة أوسيم، وبمعرفة الأهالي تم نقله للمستشفى، وتبين سرقته، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما للنيابة العامة.

عقوبة السرقة

قال حسن شومان إن قانون العقوبات، نص في المادة 318 «على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف المحامي، أنه يجوز في «حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات»، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وشرح المحامي أن الظروف المشددة يعاقب بالحبس مع الشغل بالمادة 317، هي «السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة، والسرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، والسرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني».

وأوضح أنه في حال السرقات التي تحصل ليلا، والسرقات التي تحصل من شخصين فأكثر، والسرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة، والسرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة، والسرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.