نشأت الديهي: المرأة هي عمود الخيمة.. وتتحمل كل أعباء الأسرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية بدأت إعادة تأهيل المجتمع من خلال الاهتمام بالأسرة، مشيرة إلى أن عماد الأسرة الأساسي هو المرأة سواء كانت المرأة أم أو أخت أو زوجه، معقبة: «المرأة هي عمود الخيمة مثلما يقولون».

وتابع خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة ten، مساء الإثنين، أن قهر المرأة المصرية كان موجودا سواء في الاستيلاء على الميراث، أو الطلاق بدون سبب، أو استمرار إجراءات الطلاق لعدة سنوات، أو في كثير من الأشكال.

وقفة جادة

ولفت إلى أن المرأة المصرية كانت تتعرض لانتقاص حقها، معقبًا: «كان من الضروري وجود وقفة جادة، ليس لنصرة المرأة على الرجل، ولكن لإعادة الأمور لما يجب أن تكون عليه، فحيوية المجتمع من حيوية الأسرة، وحيوية الأسرة من حيوية كل أفرادها، خاصة الأم».

المرأة وحقوقها

ولفت إلى أن المرأة يجب ان تحصل على حقها كشريك في المجتمع بشكل منظم ومرتب، لأنها تستحق الكثير، خاصة المرأة المصرية التي تتحمل كل الأعباء سواء أعباء الرجل، أو مزاج الرجل المتغير أو تربية الابناء، أو تدبير شؤون المنزل، معقبًا: «لا يجب ان يحدث صراع بين الرجل والمرأة، ما ينفعش نقول الأب ولا الأم، المرأة عنوان التضحية، ويجب أن يعي الرجل أهمية المرأة الحقيقية في المنزل والشارع والعمل، لابد من إعادة المرأة حقها المسلوب».