مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة من 7 دول أوروبية اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 13 رحلة طيران اليوم الثلاثاء، تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة قادمة من دول أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة طيران

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أن مطار مرسى علم الدولي يستعد لاستقبال 13 رحلة طيران على مدار اليوم الثلاثاء قادمة من مطارات 7 دول أوربية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك ولوكسمبرج وسويسرا والمجر، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

انتعاشة سياحية في مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر عن استعدادت فنادق ومنتجعات مرسى علم لاستقبال آلاف السياح تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة من مختلف الدول الأوربية، مؤكداً استقبال آلاف السياح اليوم على متن 13 رحلة طيران ضمن 110‪ رحلة طيران سياحية يستقبلها مطار مرسى علم الأسبوع الجاري.

وأكد «عثمان» أن الفنادق والمنتجعات السياحية استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 44 رحلة طيران من دول أوروبا، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في شهر مارس الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن السياحة البولندية والتشيكية والأيطالية والألمانية أكثر السياح وصولا مرسى علم.