وصول 7 آلاف سائح من مطارات أوروبا إلى مرسى علم على متن 36 رحلة طيران

كشف جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي وصول 36 رحلة طيران على مدار اليوم السبت، تقل حوالي 7 آلاف سائح من جنسيات مختلفة قادمين من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح

قال مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 36 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل حوالي 7 آلاف سائح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول واستقبال السياح بصالات الوصول بفرق من العلاقات العامة بالمطار.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فنادق ومنتجعات مرسي علم تستقبل اليوم آلاف السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة من 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا و ليتوانيا والنمسا، ضمن رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.