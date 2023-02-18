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أمين عام مجلس كنائس مصر: الوحدة السد المنيع ضد الهرطقات

كتب:

منى السعيد
08:33 م | السبت 18 فبراير 2023
خلال افتتاح المركز الإعلامى السريانى

خلال افتتاح المركز الإعلامى السريانى

شارك القس يشوع بخيت عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والأمين العام لمجلس كنائس مصر في افتتاح المركز الإعلامى السرياني، وذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، وذلك كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس.

وهنأ الأمين العام الكنيسة بافتتاح المركز الإعلامي، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في توصيل صوت الكنيسة للمجتمع.

وقال القس يشوع: «نأتي في أسبوع الصلاة من أجل أن نصلي لبعضنا البعض ككنائس، ومن أجل تقاربنا إذ ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا».

وأوضح: «الوحدة لها تحديات كثيرة فهي السد المنيع ضد الهرطقات»، مضيفًا: «الوحدة تعطي قوة للجسد إذ نتعلم من بعضنا البعض».

تضمن وفد الكنيسة الأسقفية الإعلامى محب نعيم رئيس قطاع الإعلام والثقافة بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومارينا سلامة مسئولة المكتب الصحفى للكنيسة الأسقفية.

الجدير بالذكر، أن الكنيسة الأرثوذكسية استضافت افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهي الفعالية التي ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.

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