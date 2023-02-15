مجلس كنائس مصر يبدأ فعاليات أسبوع الصلاة بالدعاء لسلام المنطقة والعالم

استضاف اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، الذي عقد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأول من أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، الذي ينظمه مجلس كنائس مصر، تحت شعار «تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. اطْلُبُوا الْحَقَّ».

مجلس كنائس مصر

وحضر أعمال اليوم الأول ممثلو الكنائس الأعضاء في مجلس كنائس مصر، وألقى الأمين المشارك عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بيشوي حلمي كلمة، تلاها كلمة للقس رفعت فكري الأمين المشارك عن الكنيسة الإنجيلية، ثم الأب القس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس، أعقبها تلاوة نصوص كتابية مختارة ورُتِلَتْ بعض الألحان الكنسية.

وصُلِيَت طلبات لأجل وحدة المسيحيين ولأجل المتألمين والمنبوذين والمشردين ولأجل مصر وسلام المنطقة والعالم، واختتمت الصلوات بالصلاة الربانية باللغات الإرمينية والسريانية واليونانية والإنجليزية والقبطية والعربية.

أسبوع الصلاة

وألقى الأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

واختتم الاجتماع بكلمة قداسة البابا والتي تأمل خلالها في الآية «تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. اطْلُبُوا الْحَقَّ.» التي هي شعار أسبوع الصلاة، وربط قداسته بينها وبين الصلاة والصوم والصدقة التي تعد من أساسيات الصوم الكبير الذي يبدأ في الكنيسة القبطية الاثنين المقبل.