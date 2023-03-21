الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة.. كثافات بوسط البلد وكوبري أكتوبر

استعرضت الإعلامية لمياء حمدين، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، تفاصيل الحالة المروية في شوارع القاهرة الكبرى حيث تشهد كثافات مرورية في منطقة وسط البلد، مشيرة إلى أن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة وأن شارع رمسيس أيضًا يشهد كثافات مروية.

كثافات مرورية في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

وأشارت إلى أن منطقة المظلات للكورنيش تشهد كثافات مرورية، وأن هناك كثافات مرورية من نزلة أكتوبر لمنطقة الوايلي، كما أن نفق الملك الصالح يشهد كثافات نسبية في الوقت الحالي، وأيضًا كثافات مرورية عند كوبري الروضة.

كثافات في شارع الهرم بسبب أعمال خط المترو الرابع

وأكدت أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لأعمال خط المترو الرابع وتباطؤ في باقي شارع الهرم، مؤكدة أن الكثافات المرورية ستزيد مع ساعات الذروة، كما أن هناك كثافات في شارع السودان إلى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى بولاق وإمبابة.

وذكرت أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي وصولًا للمريوطية حتى الطالبية.