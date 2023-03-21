ضبط موظف استولى على مليون جنيه من 3 أشخاص بزعم تعيينهم في جهات حكومية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد من ضبط محصل كهرباء، عقب الاستيلاء على مليون جنيه من 3 أشخاص، بزعم قدرته على تعيينهم في وظائف حكومية.

بلاغ من 3 أشخاص

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارًا من مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يفيد تلقي بلاغ من 3 أشخاص، يتضمن قيام شخص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تعيينهم في وظائف حكومية.

الموظف لم يف بوعده أو يرد المبلغ

وبالفحص تبين أنه ورد لمركز المراغة محضر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغ من «ممتاز م م ا»، 49 عاما، محاسب كهرباء بالمراغة، واثنين آخرين، ويقيمون بدائرة مركز المراغة، يفيد تضررهم من المدعو «الأمير ع ا ا»، 57 عامًا، محصل كهرباء، ويقيم بدائرة مركز المراغة، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبلغ مليون جنيه، بزعم قدرته على تعيينهم وذويهم بجهات حكومية مختلفة، من خلال علاقاته بمسؤولي تلك الجهات على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يف بوعده أو يرد المبلغ.

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.