مصرع سيدة سقطت من «لعبة» بأحد الملاهي في سوهاج

لقيت ربة منزل عشرينية مصرعها، نتيجة سقوطها من إحدى الألعاب بأحد الملاهي، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إشارة من قسم ثان سوهاج، يتضمن مصرع ربة منزل إثر سقوطها من علو.

سقوط من علو

وبالفحص، تبين استقبال مستشفى سوهاج الجامعي «جيهان ث م ه»، 24 عامًا، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز المنشأة جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وأفاد زوجها «علي ص ج م»، 38 عامًا، تاجر غلال، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيامها بالتنزه رفقته بملاهي بجوار استاد سوهاج الرياضي، وحال ركوبهما إحدى الألعاب اختل توازنها، وسقطت أرضًا ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وذكر المدير المسؤول عن الملاهي «عبد الصبور م ع ا»، 23 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بدائرة مركز ساقلته، بأنه أثناء استقلال المذكورة وزوجها وآخرين «لعبة العروسة» قامت بالعبث بذراع الأمان الحديدي الخاص بمقعدها دون قصد منها ما أدى لسقوطها.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.