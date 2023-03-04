مصرع ربة منزل وابنتها خنقا بالغاز في الهرم

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما خنقا بغاز ثاني أكسيد الكربون أثناء الاستحمام، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوفاة سيدتين داخل شقتهما بدائرة القسم الهرم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب والمقدم أحمد عصام رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

مصرع أم وابنتها في الهرم

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثمان ربة منزل تدعى «أ.س» 67 عامًا داخل الحمام، وجثمان نجلتها «ح.م» 37 عامًا داخل غرفة النوم، وبالفحص تبين أثناء استحمام الأولى لقيت مصرعها تأثرًا ببخار ثاني أكسيد الكربون الذي تسبب في اختناق نجلتها أثناء نومها وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد مصطفى طه مأمور القسم إلي النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.