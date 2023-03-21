ضبط شخص استولى على مليون جنيه من 5 أشخاص بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد من ضبط صاحب محل كوافير استولى على مليون جنيه من 5 أشخاص، بزعم توظيفها فـي مجال مستحضرات التجميل وتجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده ولم يردها.

بلاغ من 5 أشخاص

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارًا من مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يفيد تلقي بلاغ من 5 أشخاص، يتضمن قيام شخص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فـي مجال مستحضرات التجميل وتجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبالفحص تبين ورود محضرر لقسم ثان سوهاج يتضمن بلاغ المدعو «أيمن ح ح ح» 51 عامًا، مدرس، و4 آخرين، ويقيمون دائرة قسم ثان سوهاج، بتضررهم من المدعو «ماجد ص ف س» 48 عامًا، صاحب محل كوافير، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، والمطلوب للتنفيذ عليه في 10 قضايا «تبديد – شيكات – استيلاء» لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه لتوظيفها في مجال مستحضرات التجميل وتجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ضبط المتهم

عقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.