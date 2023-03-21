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تفاصيل حركة نيابات وزارة الصحة 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة

كتب:

مريم الخطري
09:48 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء التسجل في حركة نيابات 2023، موضحة أن هذه الحركة استثنائية والتخصصات المطلوبة: «الرعاية المركزة – طوارئ – تخدير – جراحة المخ والأعصاب – جراحة قلب وصدر – جراحة أوعية دموية».

تفاصيل حركة نيابات وزارة الصحة 2023

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك مجموعة من القواعد والشروط التي يجب أن تطبق على المتقدم في حركة نيابات 2023، وجاءت على النحو التالي:

- لا يشترط مدة عمل قبل التقدم للنيابة.

- يسمح للأطباء المرشحين في هذه الحركة الحصول على ترشيح وزارى استثنائى للدراسة.

- لا يسمح بتعديل النيابة في هذه الحركة سواء مكان أو تخصص إلا بعد موافقة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة كتابيًا.

- يتم التقدم للحركة ورقيًا إلى الإدارة العامة لشئون التكليف وليس إلكترونيا.

الأوراق المطلوبة للتقدم في حركة نيابات وزارة الصحة 2023

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان الأوراق المطلوبة للتقدم فى طلب نيابات 2023، وهي: الطلب + بيان حالة وظيفية من المديرية + صورة البطاقة، على أن يجري تقديم الطلبات في الفترة من 19/3/2023وحتى 2/4/2023.

ونوهت وزارة الصحة والسكان بأن الطبيب الذي سيتقدم لهذة الحركة لا يحق له التقدم ضمن تظلمات.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.