تفاصيل حركة نيابات وزارة الصحة 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء التسجل في حركة نيابات 2023، موضحة أن هذه الحركة استثنائية والتخصصات المطلوبة: «الرعاية المركزة – طوارئ – تخدير – جراحة المخ والأعصاب – جراحة قلب وصدر – جراحة أوعية دموية».

تفاصيل حركة نيابات وزارة الصحة 2023

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك مجموعة من القواعد والشروط التي يجب أن تطبق على المتقدم في حركة نيابات 2023، وجاءت على النحو التالي:

- لا يشترط مدة عمل قبل التقدم للنيابة.

- يسمح للأطباء المرشحين في هذه الحركة الحصول على ترشيح وزارى استثنائى للدراسة.

- لا يسمح بتعديل النيابة في هذه الحركة سواء مكان أو تخصص إلا بعد موافقة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة كتابيًا.

- يتم التقدم للحركة ورقيًا إلى الإدارة العامة لشئون التكليف وليس إلكترونيا.

الأوراق المطلوبة للتقدم في حركة نيابات وزارة الصحة 2023

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان الأوراق المطلوبة للتقدم فى طلب نيابات 2023، وهي: الطلب + بيان حالة وظيفية من المديرية + صورة البطاقة، على أن يجري تقديم الطلبات في الفترة من 19/3/2023وحتى 2/4/2023.

ونوهت وزارة الصحة والسكان بأن الطبيب الذي سيتقدم لهذة الحركة لا يحق له التقدم ضمن تظلمات.