تفاصيل زيارة رئيس كرواتيا وزوجته إلى معبد أبوسمبل.. انبهار بالحضارة وهدايا تذكارية

زار اليوم رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش وقرينته معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، في جولة سياحية للتعرف على الآثار المصرية والحضارة الفرعونية القديمة، وكان باستقبالهم بمطار أبوسمبل وفد من المحافظة ووزارة السياحة والآثار، ورحبوا بهم وقدموا لهم هدايا تذكارية وعرض فني لفرق الفنون الشعبية قدمت الفلكلور الأسواني.

زيارة رئيس كرواتيا لأسوان

وزار الرئيس الكرواتي وزوجته معبد أبوسمبل، وتعرف على سر ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل المعبد، كما تفقد المعبد الصغير لنفرتاري زوجة رمسيس الثاني، حيث استقل الرئيس وقرينته سيارات الجولف للتجول داخل المعبد والتقطوا الصور التذكارية واستمعوا إلى شرح مفصل إلى التاريخ الفرعوني القديم، خاصة ظاهرة تعامد الشمس على رمسيس الثاني مرتين بالعام، التي أثارت إعجاب ودهشة الرئيس وقرينته والوفد المرافق، خاصة أنه من المنتظر أن يشهد العالم التكرار الأول الظاهرة هذا العام يوم 22 فبراير الجاري.

توجه رئيس كرواتيا لزيارة الأقصر

وبعد الانتهاء من الجولة غادرا المعبد متجهين إلى مدينة الأقصر بواسطة طائرة خاصة لاستكمال جولتهم بالتعرف على الآثار المصرية.