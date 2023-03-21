«أزهر كفر الشيخ» تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات الطلاب

حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية عدداً من المراكز المتقدمة بالتصفيات النهائية بأنشطة ومسابقات رعاية الطلاب على مستوى مناطق الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالمسابقات الطلابية

وحصلت المنطقة بمسابقة الطالب المثالي للمرحلة الثانوية بنين؛ على المركز الثاني على مستوي مناطق الجمهورية، والتي أُقيمت فعالياتها ببيت شباب الأزهر بالإسكندرية، ومثّل المنطقة خلال تصفيات المسابقة الطالب سعيد إبراهيم سعيد شويته، والطالب بمعهد فوة الثانوي بنين، تحت قيادة شيخ معهده الشيخ ماهر الشرقاوى، وعناية كل من مسعود بحبح، الأخصائي الاجتماعي بالمعهد، ومحمد السنكري، وموجه التربية الاجتماعية بإدارة فوه التعليمية الأزهرية، ومتابعة الشيخ يوسف مغازى، مدير الإدارة.

كما حصدت المنطقة المركز الثاني علي مستوي مناطق الجمهورية بمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية عن القسم العلمى، والتي أُقيمت فعالياتها بمدينة 15 مايو بالقاهرة، ومثل فريق المنتخب كلٌ من إبراهيم نسيم القاضي، ومعاذ وجيه عبده، الطالبان بمعهد فرج الثانوي بنين، تحت قيادة شيخ معهدهم محمد إبراهيم حسن، شيخ معهد فرج الكبري الثانوى بنين، وإشراف من وائل كمال الأخصائي الاجتماعي بالمعهد، وعناية الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة الرياض الأزهرية، وقد رافق الطلاب خلال التصفيات خيري حلمي عبد العال، موجه التربية الاجتماعية بالإدارة.

وعلى مستوى معاهد الفتيات بالمرحلة الثانوي، فازت المنطقة بالمركز السادس على مستوى مناطق الجمهورية بالتصفيات النهائية المقامة بمدينة 15 مايو بالقاهرة، ومثل فريق المنطقة طالبات معهد فتيات مصطفى طلخان الثانوي، التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

جوائز مالية وعينية

ويقوم على تنظيم هذه المسابقات الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، وتُقام فعالياتها بمدينة 15 مايو بالقاهرة، وقد تم تكريم الطلاب الفائزين بهذه المراكز بجوائز مالية وعينية قيمة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بالطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة بالمسابقة، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وللقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد التابع لها هؤلاء الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة.

ويقوم على الإشراف العام علي مسابقات رعاية الطلاب بالمنطقة حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، ويتابع فعالياتها زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ويُعد لها كل من إنعام علي، وحنان الوكيل، وفرح عبد الفتاح، أعضاء رعاية الطلاب بالمنطقة.