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وزير المالية: تحية إجلال وتقدير لكل سيدة مصرية تبني قواعد المجد الوطني

كتب:

حسن عثمان
09:43 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
تكريم السيدات في وزارة المالية

تكريم السيدات في وزارة المالية

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن «عظيمات مصر»، رمز للعطاء المتجدد، والإخلاص المتفرد، والمثابرة، والتضحية، في شتى مناحي الحياة، موضحًا: «تحية إجلال وتقدير لكل سيدة مصرية، تسهم بفاعلية فى بناء قواعد المجد الوطني، وإثراء المشهد الحضاري الذى تُصدِّره للعالم أجمع، بحراك تنموي غير مسبوق، يستهدف إرساء دعائم حياة كريمة، ترتكز على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم».

قدرة المرأة المصرية على صنع الأمل

وأضاف الوزير، في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أن كل قصة نجاح سواءً على مستوى الأسرة أو العمل الوظيفي أو الوطني تعكس قدرتها على صنع الأمل، وتجاوز الصعاب والتحديات وتحقيق الحلم، بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، ولنا فيمن حولنا نماذج مضيئة ستظل دافعًا قويًا لتكاتف الجهود المخلصة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى جمهوريتنا الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت الوزير إلى حرصه على إفساح المجال بشكل أكبر للكفاءات النسائية لتولي المناصب القيادية بـ«المالية» بمختلف قطاعاتها ومصالحها، وأثبت العديد منهن كفاءة بالغة في مباشرة الاختصاصات وأداء الواجبات الوظيفية.

تقديم كل الدعم لتمكين المرأة العاملة بالوزارة

من جانبه، وجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة، التحية لكل امرأة مصرية ثابرت بعزيمة وإصرار؛ حتى أصبحت أيقونة النجاح والاستقرار فى الوطن، وشريكًا أصيلًا في بناء مستقبله.

وأكد «أبو عيش» تقديم كل الدعم لتمكين المرأة العاملة بالوزارة لتولى المناصب القيادية؛ ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الإطار المحفز لتميزها الحكومي والمؤسسي، لافتًا إلى أن الوزارة كرمت 45 سيدة من النماذج المضيئة في وزارة المالية ممن ضربن أروع الأمثلة في العمل بأعلى درجات الاحترافية، والقدرة على الإبداع والابتكار والعطاء الإنساني، ومواجهة كل التحديات والأزمات بمرونة فائقة؛ فهن نماذج وقدوة لغيرهن.

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بقلم حسن عثمان