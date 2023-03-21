وزارة المالية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف الشروط

أعلن ديوان عام وزارة المالية حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالمستوى الوظيفي «مدير عام»، في أكثر من إدارة وهي التخطيط الاستراتيجي والأزمات والكوارث.

وأوضح الإعلان المنشور عبر البوابة الإلكترونية للحكومة، المستندات المطلوبة وطريقة التقديم، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات. مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

شروط شغل الوظائف

- مؤهل عال مناسب لنوع وطبيعة العمل

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، فضلا عن اجتياز التدريب اللازم المقرر في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- ملء نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق مع إعلان الوظيفة على الرابط

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

- وبالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة مختومة ومعتمدة.

- مقترح واف لتطوير الوظيفة ورقي وعلى أسطوانة مدمجة.

-عدد 7 صور شخصية مقاس 4*6.

- جميع المستندات تقدم أصل و6 صور.

طريقة وموعد التقديم في وظائف وزارة المالية

وتقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية لشؤون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية، ولمدة ثلاثين يومًا اعتبارا من 19 مارس وحتى 19 أبريل 2023، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً .