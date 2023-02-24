المشرفة على رسالة طالبة الماجستير الثمانينية لـ«مصر تستطيع»: الحاجة آمال من عظيمات مصر

قالت الدكتورة فتحية الحوتي، أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمشرفة على رسالة الماجستير الخاصة بالحاجة آمال إسماعيل، الحاصلة على الماجستير بعمر الثمانين، إن الحاجة آمال كانت متميزة بشكل كبير منذ دخولها الكلية.

طالبة متميزة

وأضافت الحوتي، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «من يوم ما دخلت الكلية في مرحلة الليسانس وهي طالبة متميزة ومواظبة على حضور المحاضرات، ومحاورة جيدة جدا وتتفاعل بشكل كبير».

امتياز.. والتوصية بطبع الرسالة

وتابعت: «كانت تقول آراءها وتفتح بابًا للنقاش، وتوسمت فيها الخير، وهي عظيمة من عظيمات مصر، واستطاعت أن تشكل ملحمة علمية في تاريخها وتاريخي، وكان تقديرها في الماجستير امتياز، وتوصية بطبع الرسالة، وتبادلها مع الجامعات الأخرى».

وحصلت آمال إسماعيل، على الماجستير بتقدير ممتاز بعمر الثمانين، وذلك بعد تجاوزها محنة المرض بالسرطان.