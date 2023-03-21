الفيدرالي الأمريكي يعلن أسعار الفائدة غدا وسط توقعات بـ0.25% زيادة

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غدٍ الأربعاء، لإعلان أسعار الفائدة الأمريكية الجديدة، وسط توقعات برفع الفائدة بشكل أبطأ من ذي قبل، بنحو 25 نقطة بدلاً من توقعات الـ50 نقطة أساس قبل انهيار عدة بنوك أمريكية.

ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وتترقب أسواق المعادن والطاقة وقطاعات الخدمات والتكنولوجيا وغيرها، قرار الاحتياطي الفيدرالي، لبيان ما إذا كان سيواصل الأخير مواصلة مسار التشديد النقدي من عدمه.

مؤشر الدولار عند أدنى مستوى في 5 أسابيع

استقر مؤشر الدولار دون مستوى 103.5 نقطة اليوم الثلاثاء، محومًا بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يتبنى نهج سياسة أكثر حذراً عندما يقرر أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء.

توقعات برفع محدود في سعر الفائدة

من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعًا أكثر اعتدالًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وجاءت هذه التوقعات في أعقاب أزمة مصرفية عالمية دفعت المنظمين والبنوك الكبرى إلى مساعدة الأسواق وتحقيق الاستقرار فيها.

انهيار البنوك الأمريكية

في غضون أسبوعين، انهار بنك سيلكون فالي الذي يركز على التكنولوجيا الناشئة وبنك نيويورك سيجنتشر، وتلقى بنك فيرست ريبابلك، شريان الحياة من البنوك الأمريكية الكبيرة واستحوذ بنك UBS على بنك كريدي سويس، لأسباب تتعلق بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ومواصلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

لضمان سيولة الدولار العالمية، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقايضات يومية للعملات لبنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري.