اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم.. وتوقعات برفع سعر الفائدة

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 3.75% و4% في اجتماعه اليوم، للمرة السادسة على التوالي ما يدفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى مرتفع جديد هو الأكبر منذ عام الأزمة المالية العالمية 2008.

توقعات بزيادة 0.5% إلى 0.75% في ديسمبر

يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بإشارة أو ترك الباب مفتوحًا لتخفيض وتيرة رفع سعر الفائدة اعتبارًا من ديسمبر، وتم تقسيم الاحتمالات حاليًا بين 50 نقطة أساس ورفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس بنهاية العام.

التضخم قرب أعلى مستوى في 40 عامًا

تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة إلى وجود اقتصاد قوي ومرن على الرغم من ظهور بعض علامات التباطؤ، وتحديداً في سوق الإسكان، في حين يثبت التضخم بالقرب من أعلى مستوياته في 40 عامًا.

توقعات برفع سعر الفائدة

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة في الولايات المتحدة 5.43% من عام 1971 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20.00% في مارس 1980 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.25% في ديسمبر من عام 2008، ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى 4.50% بنهاية هذا الربع «أكتوبر – ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics ومن المتوقع أن يتجه معدل العائد على الأموال الفيدرالية الأمريكية حول 4.75% في عام 2023 و4.00% في عام 2024.