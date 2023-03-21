السفارة الروسية بواشنطن تندد بمحتوى تقرير أمريكي يتعلق بحقوق الإنسان

رفضت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، الاتهامات الموجهة لروسيا، التي وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، عن وضع حقوق الإنسان في العالم.

وقالت السفارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الفضائية: «نحن نرفض بشكل قاطع الاتهامات ضد بلدنا ونعتبرها مفبركة وغير واقعية.. ندعو السلطات الأمريكية إلى التوقف عن تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية وعمل السلطات الروسية المختصة».

وندد البيان بمحاولات تقييم «مستوى وفعالية الديمقراطية» بالمعايير الغربية.

روسيا تنتهج وتسير على الدوام في المسار الديمقراطي

وأضاف البيان، أن «روسيا تنتهج وتسير على الدوام في المسار الديمقراطي، آخذة في الاعتبار تجربتها التاريخية وتقاليدها.. نحن نرفض الإضرار وفرض ضوابط على القيم الأسرية والنهج الموجه للمثلية ونوع الجنس، وكذلك ليبيرالية المخدرات.. نحن لا نفرض وجهات نظرنا الخاصة على الآخرين».

ووصفت السفارة التقرير بأنه «منحاز بشكل مطلق»، ونشره في الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق بأنه «ساخر ومنافق».