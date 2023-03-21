«صوتك مسموع» تستجيب لشكوى مواطنين بإزالة مخالفة بناء في دمياط

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث استجابت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لحل شكوى بعض المواطنين بشأن مخالفة بناء، عبارة عن سلم خارج مبنى مخالف بمدينة الزرقا في دمياط.

حملة لإزالة مخالفات البناء

وعلى الفور، تواصلت مبادرة صوتك مسموع مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط ومدينة الزرقا، حيث تم نزول حملة وتنفيذ إزالة المخالفة، وإزالة أسباب الشكوى.

يذكر أنّ مبادرة التنمية المحلية «صوتك سموع»، تعمل على عدد من المحاور أساسية، وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد.

استقبال أفكار ومقترحات المواطنين

وتستقبل المبادرة أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتساب، 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك، والبريد الإلكتروني، وجرى إضافة فاكس رقم 33374892، تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.