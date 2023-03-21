كشف ذهب جنوب مصر يضم 1.2 مليون أوقية.. ماذا نعرف عن «جبل إيقات»؟

في مدينة شلاتين جنوب مصر، أمسك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته، بباكورة الإنتاج التجريبي لـ كشف الذهب الجديد، المعروف باسم «إيقات» أو جبل إيقات.

الوزير تحدث عن خطط طموحة لزيادة إنتاج الذهب، عبر مواقع البحث والاستكشاف، في مسعى لدعم هذا النشاط وتحقيق عوائد اقتصادية قوية منه.

أهم 5 معلومات عن كشف الذهب الجديد

«الوطن» تعرض في السطور التالية، أبرز 5 معلومات عن كشف الذهب الجديد، وحجم ما فيه من المعدن الأصفر.

- 1.2 مليون أوقية من الذهب (الأوقية = 31.1 جرام) تمثل احتياطي الكشف.

- 95% نسبة الاستخلاص وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

- ثالث موقع في مصر لاستخراج الذهب والمعادن المصاحبة.

- 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة الذهب العالمية.

«9999» الكود الدولي لختم السبائك الذهبية المستخرجة من خلال مصلحة الدمغة والموازين.

استغلال الإنتاج في زيادة احتياطيات مصر

وبحسب وزارة البترول، فإن إنتاج الموقع سيتم تصديره واستغلاله فى زيادة احتياطيات مصر من المعدن الأصفر بالتعاون مع البنك المركزى المصري.

ووفق ما ذكرته الوزارة، تقوم عملية إنتاج الذهب من الموقع الجديد عبر الحفر ثم نقل الصخور بعد ذلك إلى وحدة تكسير معدة خصيصاً للصهر واستخلاص المعدن النفيس.