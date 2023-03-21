وزير البترول: بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، والذي يأتي تتويجا للخطة الطموح التي جرى وضعها لبدء الإنتاج مبكرا منه، في ظل ما يتميز به الموقع، الذي تقدر احتياطياته بحوالي 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

البدء فى العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية

وأوضح «الملا» خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع إيقات، أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصري خالص فى مجال التنقيب عن الذهب، واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، التي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا مع القطاع الخاص المصري، لافتا إلى أنه جرى تكوين شركة إيقات لمناجم الذهب بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال في منطقة الكشف، ومن ثم جرى البدء في العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية، والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصري ذوو المهارات والخبرات، ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين، لافتا إلى أن موقع إيقات ببدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري، أصبح ثالث موقع في مصر يستخرج الذهب والمعادن المصاحبة.

إصلاحات في قطاع التعدين جذب مزيد من الاستثمار

ولفت وزير البترول إلى أن ما تحقق يضاف إلى الخطوات المهمة التي يحققها ملف التعدين، كما يعد أحد ثمار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين الواعد لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتنمية المجتمعات التى يتواجد بها، والتى بدأت بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية مرورا بتطوير النظام المالي ونظام التراخيص.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع مع ما تحقق من إصلاحات في قطاع التعدين، جذب مزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لا سيما بعد بدء الإنتاج هنا، والإعلان عن نتائج مزايدة الذهب العالمية مؤخرا، والتي أسفرت عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بمناطق امتياز للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.

وتفقد المهندس طارق الملا ما جرى من تقدم في الأعمال، وسير عملية إنتاج الذهب، بدءًا من عمليات الحفر ونقل الصخور باللواري من جبل إيقات إلى وحدة التكسير وطحنها ووضعها فى الأحواض الخاصة بالاستخلاص، تمهيدا لعملية الصهر واستخلاص الذهب وإنتاج السبائك، وما جرى إقامته من بنية تحتية لتحقيق بدء الإنتاج من الكشف ومراحل العمل المختلفة.

طموح لزيادة مواقع الإنتاج

وأوضح «الملا» أن الوزارة تعمل على خطط طموح لزيادة مواقع الإنتاج زالبحث والاستكشاف التعديني، ما يفتح الباب أمام زيادة هذا النشاط وما يحققه من عوائد اقتصادية وفرص عمل توفرها الشركات الوطنية، التي تقدم الخدمات المساعدة في مجال توفير أجهزة الحفر والقياس والشحن والنقل، لافتا إلى أن هناك مناجم بمنطقة امتياز إيقات يجرى فيها حاليا أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطي والإنتاج.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا إنتاج سبائك مبدئية يتم دمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين بالعيار المناسب لنوعيتها، أو دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي 9999، تمهيدا للتصدير أو استخدامه في زيادة احتياطيات مصر من الذهب، بالتعاون مع البنك المركزي.

وفى نهاية الجولة، وجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التحية للعاملين والجيولوجيين المهرة فى الموقع على نتائج الأعمال التي جرى تحقيقها، ونجاحهم فى الإنتاج المبكر من الكشف قبل الموعد المخطط، كما وجه لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشددا على أهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإجراءات اللازمة للسلامة والصحة المهنية والبيئة كافة، حفاظا على العاملين واستدامة الأعمال والإنتاج.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس علاء خشب، نائب الوزير للتعدين، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس محمد العصار، رئيس شركة إيقات لمناجم الذهب، والدكتور شيرين حلمي، رئيس شركة الثروات والموارد للتعدين.