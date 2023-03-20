خسائر سعر جرام الذهب اليوم ترتفع إلى 63 جنيها

بلغت إجمالي خسائر جرام الذهب اليوم 63 جنيها، وسجل سعر المعدن الأصفر عيار 24 الأكثر نقاءً 2314 جنيه، من 2377 جنيها صباحا.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2025 جنيه، من 2080 جنيه صباحاً، وبيع الذهب عيار 18 بسعر 1736 جنيه، من 1783 جنيه صباحاً.

بيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 16200 جنيه من 16640 جنيها صباحاً، وتراجعت الأوقية صوب 71974 جنيها.

كانت أوقية الذهب ارتفعت عالمياً اليوم الاثنين، لتسجل 2009 دولار أمريكي في أعلى مستوى لها منذ مارس 2022.