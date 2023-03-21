تذبذب الذهب يربك السوق وخسائره تقترب من 70 جنيها.. كم سعر عيار 21؟

تراجع سعر الذهب إلى 1980 دولارا للأوقية اليوم الثلاثاء، ما أربك حسابات السوق، بعد أن ارتفع يوم أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في عام 2023 مسجلاً 2009 دولارات للأوقية، وامتدت التراجعات إلى السوق المصرية، حيث خسر الذهب أمس 63 جنيها، وزادت خسائره اليوم أيضاً.

خسائر الذهب ترتفع إلى 68 جنيها

واصل المعدن الأصفر تراجعه على نحو مفاجئ، مسجلاً تراجع جديد بنحو 5 جنيهات في سعر جرام 24 الأكثر نقاءً، وبعد خسائر بلغت 63 جنيها أمس الاثنين، لترتفع بذلك خسائره لـ68 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم 2309 جنيهات، وبيع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً بسعر 2020 جنيها، وهبط سعر الذهب عيار 18 صوب 1731 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ16 ألفا و160 جنيها.

أزمة مصرفية عالمية

عالمياً، يقيم المستثمرون استحواذ بنك UBS على بنك Credit Suisse والاستجابات الطارئة من قبل كبرى البنوك المركزية، وتراجعت أسهم كلا البنكين بعد أن قضت الصفقة على 17.3 مليار دولار من سندات Credit Suisse AT1 مما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ونسقت البنوك المركزية الكبرى جهدًا مشتركًا لزيادة السيولة بالدولار من خلال ترتيبات المقايضة، بهدف الحد من عواقب الضغط الحالي في النظام المالي العالمي.