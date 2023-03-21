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التحريات: لا شبهة جنائية في مصرع صيدلانية وابنتيها اختناقا بالغاز بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
10:04 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
وفاة صيدلانية طنطا وابنتيها - صورة أرشيفية

وفاة صيدلانية طنطا وابنتيها - صورة أرشيفية

حالة من الحزن تخيم على أهالي شارع الحمزاوي، بمدينة طنطا، بسبب وفاة صيدلانية وابنتيها، واللاتي لفظن أنفاسهن الأخيرة داخل شقتهن السكنية.

وقال إبراهيم عبد الفتاح، أحد أقارب الضحايا، لـ«الوطن»، إن الأم منى السروجي، صيدلانية، وابنتيها، زينة أحمد عاطف، و«جميلة»، وأن الزوج يعمل صيدلانيا وكان وقت الحادث بين أذاني المغرب والعشاء، وتصادف تواجد الزوج في الصيدلية الخاصة به، مشيرا إلى أن الجنازة وتشييع الجثامين ستكون عقب الحصول على تصريح الدفن، حيث سيتم الصلاة عليهن ودفنهن بمقابر العائلة.

ندب الطب الشرعي 

وتم ندب الطب الشرعي، من قبل جهات التحقيق، من أجل تشريح جثة الأم وبنتيها، ومعرفة أسباب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، والتصريح بدفن الجثث الثلاث، وتسليمهن إلى ذويهن.

نتائج التحريات الأولية 

وتبين من التحريات والبحث الجنائي من قبل ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن السبب وراء الوفاة هو الاختناق بالغاز، مع عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى المنشاوي العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

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