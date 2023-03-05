مشاهد مبكية في وفاة 6 عمال داخل شقة أكتوبر.. القاتل الصامت أنهى حياتهم

تفاجأ الأهالي بوفاة 6 أشخاص داخل شقتهم في منطقة السادس من أكتوبر، صباح اليوم، وتجمع الأهالي في المكان وقاموا بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، وسرعان ما كانت سيارات الشرطة موجودة في المكان، وتبين أن سبب الوفاة هو تسرب الغاز داخل شقتهم.

العثور على 6 جثث

مشاهد مؤثرة عدة في تلك الواقعة، تمثّلت أولى تلك المشاهد حينما تفاجأ زملاء العاملين الـ6 بعدما قيامهم بالرد على هواتفهم المحمولة، فتوجهوا الى شقتهم المستأجرة بمنطقة هرم سيتي، وبمجرد دخولهم الشقة كانت الصدمة، الضحايا الستة كل واحد منهم ملقى على سريره داخل الغرف وكانت الجثة السادسة ملقاة خلف باب الشقة.

تسرب غاز

وفي المشهد الثاني، ووسط بكاء وصدمة من الأهالي قاموا بإبلاغ الشرطة وسرعان ما كانت سيارات الشرطة موجودة في المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن سبب وفاة الضحايا هو تسرب الغاز، حيث تبين أنّ كل منافذ الشقة مغلقة من الداخل، وتم إغلق محبس الغاز.

الطب الشرعي

وفى المشهد الثالث، تنتقل جهات التحقيق إلى المكان وتقوم بمناظرة جثامين المتوفيين وتبين أنهم يرتدون كامل ملابسهم ومتوفيين في أماكن نومهم، وأنّ الجثة السادسة متوفي خلف باب الشقة، وأمرت بنقلهم الى المشرحة وعرضهم على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

عمال أرزقية

وفي المشهد الرابع، قام رجال الشرطة بكشف هويتهم وتبين أنهم عمال أرزقيه أعمارهم ما بين 15 عامًا الى 24 عامًا، وجاؤوا من محافظات بني سويف وسوهاج للعمل في منطقة السادس من أكتوبر وأسماؤهم «طارق.م» 23 سنة، و«وليد» 29 سنة، و"محمد س" 23 سنة، و"يوسف ع" 23 سنة، و"بدوى ب"، 33 سنة، و"عبد الله .ح" 19 سنة.