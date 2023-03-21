هدايا عيد الأم على شواطئ الغردقة للسياح والمصريين (صور)

احتفلت عدد من الفنادق السياحية بالغردقة بعيد الأم، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، إذ قدمت إدارة الفنادق التهاني للسيدات من النزيلات والرواد المصريات والسائحات الأجانب، وتشغيل الأغاني والموسيقى في السماعات الداخلية للفندق، وتجهيز بوفيه خصيصا لهذه المناسبة.

توزيع سكارفات وكابات على شواطئ الغردقة

وشمل الاحتفال، إعداد تورتة وتوزيع سكارفات وكابات على الشواطئ، كهدايا عيد الأم، وسط فرحة واستمتاع السيدات المصريات اللاتي أطلقن الزغاريد، ورقصت السائحات على أنغام الموسيقى، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني.

فنادق الغردقة تحتفل بعيد الأم

حرص محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، على الالتقاء السيدات من نزلاء ورواد الفنادق من المصريات والأجانب وتبادل معهم التهاني وقام بتوزيع اسكارفات وكابات للسيدات على الشواطىء هدايا عيد الأم احتفالا بهذه المناسبة السعيدة.

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائما على المشاركة في المناسبات الاجتماعية والأعياد والمناسبات الرسمية للمصريين والأجانب، كنوع من المشاركة المجتمعية والترفيه على النزلاء، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.