دار الإفتاء تستعد لـ استطلاع هلال شهر رمضان بعد صلاة مغرب اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، وتشير الحسابات الفلكية إلى أنّ أول أيام شهر الصيام سيكون الخميس المقبل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من الدار بعد استطلاع هلال شهر رمضان.

استطلاع هلال شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها، أنّ استطلاع هلال شهر رمضان سيكون من خلال بث مباشر على التلفزيون المصري، وعبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع «فيس بوك»، عقب صلاة المغرب اليوم، بنصف ساعة تقريبا.

نص بيان دار الإفتاء

وجاء نص بيان دار الإفتاء المصرية بشأن استطلاع هلال شهر رمضان 1444 الموافق 2023، بالأمس، كالتالي: «غدًا بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك، سيتم عمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.. اللهم بلغنا رمضان».