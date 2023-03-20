دار الإفتاء تعلن عن موعد رؤية هلال رمضان 2023

أعلنت دار الإفتاء صباح اليوم عن موعد رؤية هلال رمضان 2023 لإعلان غرة رمضان رسميا، اللحظة التي يتشوق إليها المسلمون لتأدية ركن من أركان الإسلام من حيث الصيام الذي ذكر في كتاب الله عز وجل والمقرون بالأدعية المستجابة.

رؤية هلال رمضان 2023

وتسرد «الوطن»، خلال السطور الآتية تفاصيل رؤية هلال رمضان 2023، وفقًا لما أفادت به دار الإفتاء الرسمية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إذ أعلنت أنّها غدًا ستستطلع هلال شهر رمضان المبارك.

وسيتم استطلاع مباشرة على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

دار الإفتاء المصرية

يثبت حلول الشهر الكريم بـ رؤية هلال رمضان 2023، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه"، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا".