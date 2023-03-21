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«البحوث الفلكية» توضح موعد استطلاع هلال شهر رمضان اليوم

كتب:

أحمد أبوضيف
09:17 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
موعد استطلاع هلال شهر رمضان- تعبيرية

موعد استطلاع هلال شهر رمضان- تعبيرية

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023، سيبدأ اليوم مع بداية غروب شمس الثلاثاء «يوم الرؤية»، و ذلك بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية، موضحاً أن الهلال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7 و 24 دقيقة مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، اليوم، مؤكداً أن الهلال الجديد سوف يلاحظ أنه لن يكون قد ولد بعد، وذلك عند غروب شمس «يوم الرؤية» في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 اليوم

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان صادر عنه، أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 اليوم سيكون من خلال الأماكن والمراصد المخصصة لذلك، في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية في الجنوب بمنطقة شرق العوينات وشبه جزيرة سيناء أعلى جبال سانت كاترين ونويبع  و الصحراء الغربية بالقرب من الوادي الجديد ومطروح وكذلك أعلى جبال حلايب وشلاتين ومرصد القطامية وحلوان وغيرها من المراصد.

موعد شهر رمضان 2023

وأكد المعهد، أن الهلال الجديد للشهر لم يولد بعد، وهو ما سيؤدي إلى أن أول أيام شهر رمضان ستكون الخميس المقبل وفقاً للحسابات والدراسات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.