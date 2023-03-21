موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. ستمنح بزيادة 15%

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، حيث سيبدأ الصرف يوم السبت الموافق الأول من أبريل من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، وكذلك فى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، مشيرة إلى أن صرف المعاشات سيشمل الزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

وتابعت الهيئة القومية للتأمينات، أنه بعد إعلان موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، سيقوم 11 مليون مواطن بصرف زيادة المعاشات لمدة 3 أشهر والتي تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيه، مضيفة أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من أبريل حتى 30 يونيه 2023 هي التي يحق لها الاستفادة من الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى للزيادة 170 جنيها، فيما يتعلق بالحد الأقصى تصل الزيادة إلى 1635 جنيها، لافتة الى أن حساب قيمة زيادة المعاشات للمواطن من خلال ضرب قيمة المعاش في 15% النسبة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشفت الهيئة، عن إمكانية معرفة قيمة زيادة المعاشات من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن وإدخال الرقم القومي كاملا المكون من 14 رقم بشكل صحيح والضغط علة كلمة دخول وسيظهر قيمة زيادة المعاشات.

صرف معاشات شهر أبريل 2023 من فروع بنك ناصر

وفي سياق متصل، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أنه بعد تحديد موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، سيكون الصرف متاحا في كل الفروع البنك المختلفة الموزعه على مستوى محافظات الجمهورية، وبطاقات الصرف الآلي سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك المختلفة الأخرى.