موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. تمنح لـ11 مليون مواطن بزيادة 15%

يبدأ مستفيدو المعاشات وأصحابها، البالغ عددهم 11 مليون مواطن صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% تزامنا مع موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، والذيحددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليكون يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023، حيث يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشات شهر أبريل 2023، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، لتصرف الزيادة بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

وتزامنا مع إعلان التأمينات موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات والتي تبدأ مع معاشات شهر أبريل ، نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر«أبريل ومايو ويونية»، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنه تم إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات مثل «طلب المعاش الاستثنائى» كما تم إتاحة خدمات إلكترونية في إطار التسهيل عليهم مثل« استعلام عن البيانات الساسية لملف المعاش، واستعراض تطور زيادة المعاشات».

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. حساب قيمة الزيادة

وعقب إعلان موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، أوضح مصدر في الهيئة، أنّه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، والتي يتم صرفها مع معاشات شهر أبريل، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، لتوضح «الوطن» في إطار دورها الخدمب قيمة زيادة المعاشات وهي كالتالي:

- من يتقاضى 1500 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- من يتقاضى 1600 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات1840 جنيها.

- من يتقاضى1700 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1955 جنيها.

- من يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- من يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- من يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.