هل يتزامن موعد شم النسيم 2023 مع رمضان؟.. «الإفطار رنجة وفسيخ»

أيام قليلة ويحل شهر إبريل، الذي يشهد احتفالات الربيع وأعياد شم النسيم، التي يحتفل بها المصريون بطقوس مميزة ومختلفة خاصة بهم، ومع التوقعات بمجيئه خلال شهر رمضان، يبدأ التساؤل والبحث عن موعد شم النسيم 2023، بالتحديد هذا العام وهل سيتوافق مع شهر رمضان وتكون إجازة رسمية به أم لا؟

وفي السطور التالية، نعرض موعد شم النسيم 2023، إذ يحتفل به المصريون بشراء الفسيخ والرنجة وتلوين البيض، والعديد من الطقوس التي تغلب على هذا اليوم.

موعد شم النسيم 2023

ومن المقرر أن يكون موعد شم النسيم 2023، يوم الإثنين الموافق 17 إبريل، وهو ما يوافق اليوم الـ26 من شهر رمضان المُبارك.

ومع موعد شم النسيم 2023، تمنح الحكومة ومجلس الوزراء الموظفين إجازة رسمية، ويتضمن شهر رمضان 2023، 8 عطلات إسبوعية يوم الجمعة والسبت، بالإضافة إلى إجازة شم النسيم 2023.

إجازات عام 2023

- إجازة عيد الفطر 2023 بداية من الجمعة 21 إبريل حتى الأحد 23 إبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء والتي توافق يوم 25 إبريل 2023.

- إجازة عيد الأضحى.

- إجازة 6 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان، وفق الحسابات الفلكية، هو يوم الخميس 23 من شهر مارس الجاري، إذ أن دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر رمضان 2023، للعام الهجري 1444 يوم 29 شعبان 1444 هجريا.