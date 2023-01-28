عميد معهد القلب السابق لـ إيمان الحصري: 25% من المصريين مصابين بارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن وسائل التواصل الاجتماعي أطلعتنا إلى وجود حالات كثيرة مصابة بأمراض القلب، ومصر ليس بها رقم على وجه الدقة والتحديد.

مرض ضغط الدم بوابة لأمراض القلب

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن 25% من المصريين مصابين بارتفاع ضغط الدم، وظهرت هذه النسبة في مبادرة «100 مليون صحة».

30% من البالغين بالقاهرة مصابة بالضغط

وأشار إلى أن النسبة تصل في القاهرة الكبرى لـ30% من البالغين، متابعا: «كل 3 أشخاص بينهم واحد يعاني ضغط دم مرتفع، والمشكلة أن هذا المرض ليس له أعراض، وبالتالي هناك أشخاص لا يأخذون دواء إلا بعد شعوره بـ الصداع، وهذا خطأ، إذ يجب أن يضبط ضغطه نظرا إلى أن هذا الشخص بمثابة مشروع لمريض قلب».