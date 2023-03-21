إصابة 12 شخصا بينهم 9 أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، 12 شخصا، بينهم 9 أطفال، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا بالقرب من مدخل مدينة ملوي الجديدة، وأسفر عن وجود مصابين بينهم أطفال.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين إصابة 12 شخصا، من بينهم 9 أطفال، بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مركز ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتنوعت الاصابات ببين كدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج، وحُرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.