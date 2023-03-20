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«الزراعة»: الإفراج عن 140 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ60 مليون دولار

كتب:

محمد أبو عمرة
10:38 ص | الإثنين 20 مارس 2023
أعلاف

أعلاف

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الإفراج عن مستلزمات الأعلاف مستمر، بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف القصير، أنّ الفترة من 10-3-2023 حتى 16-3-2023، شهدت الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 60 مليون دولار.

وأوضح وزير الزراعة، أنّ الإفراج شمل 124 ألف طن من الذرة بنحو 45 مليون دولار، ونحو 16 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 12 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 3 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه في الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023) 3.189 مليون طن، منها 2.287 مليون طن ذرة، 902 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي 1.575 مليار دولار.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.