الزراعة: المحاصيل الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية لوجودها بالعراء

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إن فصل الشتاء سينتهي فلكيًا بمصر بعد 3 أيام، إذ يبدأ الربيع رسميًا يوم 21 مارس، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يحدث خلال بداية ونهاية الفصول العديد من التقلبات الجوية غير اعتيادية، فمن المتوقع بنهاية الأسبوع الحالي ارتفاع آخر بدرجات الحرارة نهارًا، ومازال الطقس ليلًا طقس شتوي، أي أن الطقس أصبح صيفي نهارًا شتوي ليلًا.

وأضاف «فهيم» في حوار على فضائية «dmc»، أن التغيرات المناخية بين الفصول التي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها مع التوقع بسقوط أمطار تؤثر على كل الكائنات الحية بما فيها الإنسان، إذ أن العديد من الأفراد يصابون بالمرض نتيجة هذه التقلبات الجوية، مؤكدًا أنه من بين الكائنات الحية التي تأثرت هو النبات.

خصوصية تأثر النبات بالتغيرات المناخية

وأوضح مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، أن النباتات لها خصوصية بتأثيرها بالتغيرات المناخية كونها على مدار 24 ساعة موجود بالعراء، ويتعرض لكل أنواع التقلبات بالجو سواء إيجابي أو سلبي، الذي غالبًا ما يكون التأثير سلبي، ويؤثر على كفاءة ونمو النباتات والمحاصيل، إضافة إلى تأثيرها على التحجيم والإثمار والتزهير.

شهر مارس هو سرة الموسم الزراعي المصري

وأشار إلى أن النصف الثاني من شهر مارس يشهد سرة الموسم الزراعي المصري، التي توجد بها كل المحاصيل الموجودة حاليًا إما محاصيل بنهاية عمرها كالبطاطس والبنجر والبصل والثوم، أو محاصيل ببداية عمرها كالطماطم والخضار والبطيخ والكنتلوب والذرة والمحاصيل الصيفية، أو محاصيل تستعد للموسم الصيفي كالفاكهة.