«الزراعة»: تحصين 3.8 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023، التي بدأت 4 مارس 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنّه جرى تحصين نحو 2 مليون و13 ألفا و135 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، منذ بداية الحملة وحتى 19 مارس الجاري.

ولفت التقرير إلى تحصين حوالي مليون و851 ألفا و253 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 19 مارس الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين، بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.