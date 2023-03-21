العالم العربي يحتفل بعيد الأم.. و«القاهرة الإخبارية»: «ردا لجميل ست الحبايب»

سلّط برنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على عيد الأم الذي يحل اليوم 21 مارس، وهو اليوم الذي تحتفل فيه مصر وعدد كبير من الدول العربية، وهي محاولة لرد الجميل لكل أم عربية.. «ردا لجميل ست الحبايب».

وجاء في البرنامج أنه كانت هناك محاولات كثيرة لاختيار يوم ليكون عيدًا للأم، ولكن 21 مارس هو اليوم الذي اتفقت عليه الدول العربية؛ ليكون وقتًا لهذه المناسبة، بعد اختيار الكاتبين الصحفيين المصريين، مصطفى وعلي أمين، هذا اليوم للاحتفال بالأم في الوطن العربي.

وقالت مقدمة البرنامج ليلاس كفوزي، إن فكرة عيد الأم بالدول العربية، جاءت كرسالة لـ«علي أمين»، من أم تشكو له جفاء أولادها وسوء معاملتهم وتألمها من نكران الجميل.

وأضافت، أن إحدى الأمهات زارت مصطفى أمين في مكتبه، وقالت له إنها أرملة وكان لها أبناءً صغار، ورفضت الزواج من أجل تربيتهم وتخرجوا من الجامعة، ثم تزوجوا واستقلوا بحياتهم وقطعوا الزيارات عنها تمام، إلا في فترات مُتباعدة.

ونشر مصطفى وعلي أمين فكرة دعوا فيها إلى تخصيص يوم للاحتفال بالأم، وتم اختيار يوم 21 مارس لهذه المناسبة، فمنذ قديم الزمن والاهتمام بالأم يتجلى في كل الصور، من أول الفراعنة الذين تبيّن حبهم للأم في شواهد القبور وجدران المعابد، وصولًا إلى الدولة المصرية الحديثة ومنها إلى العالمية.