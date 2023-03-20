شاب يهدي أغنية لوالدته في عيد الأم بالمنوفية: «بحاول أديها جزء من حقها»

احتفل المغني الشاب محمد جابر بعيد الأم، على طريقته الخاصة، بإهداء أغنية لوالدته؛ ليشكرها على سنوات التعب والتربية له ولأشقائه، معبرًا عن سعادته بغناء أغنيه لها خصيصًا، ولكل أم ضحّت من أجل أولادها في تربيتهم ومساعدتهم حتى يحققون أحلامهم.

شاب يهدي والدته أغنية بمناسبة عيد الأم

"قررت أغني لأمي أغنية مخصوص علشان أقولها إني بحبك ومقدرش استغنى عنك، وبشكرك على كل حاجة حلوة عملتيها لينا»، بهذه الكلمات بدأ محمد جابر حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أنّ هذه الأغنية بدأ في كتابتها قبل أيام، ولحّنها وغنّاها لمحاولة تقديم هدية عيد الأم مختلفة من نوع خاص؛ لرد جزء من حقها؛ ولأنّها كانت من أكثر الداعمين له في المجال الفني، وكانت دائما تشجّعه.

وتابع: «أمي هي أهم شخص في حياتي ولها فضل كبير عليا في كل حاجة وصلتلها وكانت دايما بتقولي (غني اللي أنت حاسس بيه) والجملة دي كانت سبب في إني أعملها أغنية مخصوص عملا بنصيحتها.. أنا عارف إني مهما عملت فمش هوفّيها حقها، وفضلها الكبير عليا، وده كان جزء بسيط من رد الجميل».

ظهور والدته في «الكليب» مفاجأة لها

وأوضح، أن والدته ظهرت معه في الفيديو كليب للأغنية، وكان هذا جزءًا أيضًا من المفاجأة لها، مؤكدًا أنه سعيد بالتجربة ويتمنى نجاحها، مشيرًا إلى أن الأغنية تم طرحها، مساء أمس، موضحًا أنّ الأغنية بموسيقى شبابية تهدف إلى تجديد الأغاني التراثية القديمة، والتي لم يطرح أغاني كثيرة للأم بعدها.