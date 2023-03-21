«ميتا» تعلن 5 وسائل لزيادة مبيعاتك الإلكترونية في رمضان

قدمت ميتا 5 وسائل لزيادة مبيعاتك الإلكترونية في رمضان، في ظل استعداد مختلف الدول لاستقبال شهر رمضان، وبحث أصحاب الأعمال عن وسائل للحفاظ على سير عملياتهم بسلاسة والبقاء على اتصال مع عملائهم، بالنسبة للعديد من الشركات والأعمال، يعني هذا استخدام واتساب للتواصل مع العملاء بشكل آمن وموثوق وشخصي، وفقاً لدراسة أجرتها Kantar، يفضل 66% من الأشخاص على مستوى العالم إرسال رسائل إلى الشركات والأعمال بدلًا من إرسال بريد إلكتروني.

5 استراتيجيات على واتساب

زيادة المبيعات

توفير تجربة مراسلة رائعة للعملاء بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال الصغيرة في مصر، يعد واتساب هو الموقع الإلكتروني أو المتجر الافتراضي لعرض منتجاتهم والإجابة عن استفسارات العملاء وزيادة المبيعات، لذلك عندما يظهر العملاء، يجب أن تكون مستعداً.

خلال شهر رمضان، يمكنك القيام بخطوات بسيطة مثل تحديث ساعات عملك على الملف التعريفي لنشاطك التجاري في تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business لإعلام المستخدمين بأنك متاح خلال الشهر - خاصةً إذا كانت ساعات العمل الخاصة بك ستكون مختلفة عن المعتاد - أو حتى ترك رسالة عدم التواجد away message لإبلاغ العملاء متى ستكون متاحاً أو عندما تكون منشغلاً وقت الصلاة.

2. تعزيز انتماء العملاء للشركة/العلامة تجارية

استخدم الرسائل الشخصية للتواصل بشكل أكثر أقرب مع العملاء، قم بتوجيه المستخدمين عبر رحلتهم الشرائية باستخدام أزرار مثل (الردود السريعة، القائمة، الحث على اتخاذ إجراء)، ورسائل المنتج التي تحتوي على عربة التسوق المدمجة داخلها وأداة اختيار المنتج.

هذه هي الأشياء العديدة التي يمكن للشركات القيام بها لبناء تجارب تفاعلية تزيد من تواجدها أمام العملاء وجودة الخدمة.

إذا كانت لديك بنود خاصة أو صفقات وعروض ترويجية خلال شهر رمضان، فمن الأفضل إبراز ذلك في الكتالوج الخاص بك حتى يتمكن الأشخاص من العثور بسهولة على ما قد يرغبون في شرائه.

3. جذب عملاء جدد

شريان الحياة لأي شركة صغيرة هو العثور على المزيد من العملاء. لذلك بمجرد تقديم تجربة قيّمة لعملائك، من المهم جذب المزيد من الأشخاص إلى صفحة واتساب الخاصة بك.

للبدء، أضف QR Code إلى واجهة متجرك أو الموقع الإلكتروني أو عبوات المنتج أو المواد التسويقية أو في أي مكان آخر بحيث يمكن للأشخاص القيام بالمسح الضوئي (Scan) بسهولة للتواصل معك على واتساب. للعثور على رمز الـQR، انتقل إلى أدوات الأعمال والرابط القصير. يمكنك حتى مشاركة رمز الـQR الخاص بك مع الآخرين بسهولة من التطبيق.

4. زيادة الزيارات القادمة

من وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الأعمال الصغيرة والمتوسطة تتواجد أيضاً على إنستجرام وفيسبوك. من أدوات الأعمال، يمكنك إضافة زر واتساب إلى حسابك على فيسبوك أو إنستجرام، لذلك عندما ينقر العملاء عليه، فإنه يفتح مباشرةً محادثة على تطبيق واتساب للأعمال.

بهذه الطريقة، يمكن للعملاء الذين يتصفحون أعمالك على هذه المنصات بدء محادثة بسهولة عبر واتساب لطرح الأسئلة أو إتمام طلب. للمضي قدماً والعثور على عملاء جدد تماماً، يمكن للأعمال أيضاً إنشاء إعلانات فيسبوك أو إنستجرام التي تنقر لفتح محادثة على واتساب، هذه الإعلانات هي وسيلة فعالة وقوية بشكل لا يصدق لجذب عملاء جدد وحثهم على بدء المراسلة مع عملك.

5. كن منظماً

يمكن أن يكون شهر رمضان شهراً مزدحما للغاية بالنسبة للشركات والأعمال - خاصةً مع تكثيف الكثير من المعاملات في بضع ساعات من اليوم. مع التدفق المحتمل للمحادثات من العملاء الجدد، من الضروري الحفاظ على تنظيم عملك والمحادثات الخاصة بك. تتمثل إحدى الحيل في استخدام مجموعات الكتالوج لتجميع المنتجات وتنظيمها في فئات محددة بحيث يسهل على العملاء تصفح عروضك.

للبقاء على اطلاع على المحادثات الخاصة بك، قم بتصنيف محادثات معينة بأوصاف قابلة للتعديل لتتبع أمور مثل المدفوعات المعلقة، والعملاء الجدد، والمزيد (التصنيفات مرئية لك فقط وليس للعملاء). مع نمو قاعدة عملائك وحجم المحادثات، يمكن للأعمال أيضاً الانتقال من تطبيق واتساب للأعمال إلى منصة واتساب للأعمال الأكثر قوة حيث يمكنهم التفاعل مع العملاء على نطاق واسع.