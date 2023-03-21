رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وفاة سيدة أثناء علاجها بمستشفى في المنوفية.. وأسرتها تتهم الزوج

كتب:

إبراهيم الديهي
11:43 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، وفاة ربة منزل بعد علاج استمر فترة طويلة داخل مستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث اتهمت أسرتها الزوج بالاعتداء عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات. 

تفاصيل وفاة ربة المنزل في المنوفية

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن ربة المنزل المتوفية تدعى «ح.ر»، 37 عاما، وبسؤال شقيقها، اتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، ما تسبب في نقلها إلى المستشفى، بسبب خلافات زوجية بينهما، وبسؤال زوجها أنكر ذلك. 

إجراء الصفة التشريحية على الجثة

وقررت جهات التحقيق، نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التعليمي، وانتداب أحد أطباء البط الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة. 

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد وفاة ربة منزل بدائرة المركز، داخل المستشفى بعد علاج خلال الفترة الماضية، وتم تحرير محضر يحمل رقم 10845 جنح أشمون، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات. 

وحول العقوبة، أكد المحامي محمد مسلم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حال ثبوت اعتداء الزوج علي الزوجة يعاقب بالحبس وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، وفق ما تراه هيئة المحكمة. 

اقرأ المزيد:

تحرير 1200 محضر تمويني خلال أسبوع في المنوفية

محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التوجيه الفني بالتعليم

ضبط عاطل متهم بإطلاق النار على عاملين في المنوفية

حالة الطقس اليوم وغدا في المنوفية.. أمطار وسحب كثيفة

محافظ المنوفية يرفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات قبل شهر رمضان
بقلم إبراهيم الديهي