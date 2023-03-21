وفاة سيدة أثناء علاجها بمستشفى في المنوفية.. وأسرتها تتهم الزوج

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، وفاة ربة منزل بعد علاج استمر فترة طويلة داخل مستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث اتهمت أسرتها الزوج بالاعتداء عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل وفاة ربة المنزل في المنوفية

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن ربة المنزل المتوفية تدعى «ح.ر»، 37 عاما، وبسؤال شقيقها، اتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، ما تسبب في نقلها إلى المستشفى، بسبب خلافات زوجية بينهما، وبسؤال زوجها أنكر ذلك.

إجراء الصفة التشريحية على الجثة

وقررت جهات التحقيق، نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التعليمي، وانتداب أحد أطباء البط الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد وفاة ربة منزل بدائرة المركز، داخل المستشفى بعد علاج خلال الفترة الماضية، وتم تحرير محضر يحمل رقم 10845 جنح أشمون، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وحول العقوبة، أكد المحامي محمد مسلم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حال ثبوت اعتداء الزوج علي الزوجة يعاقب بالحبس وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، وفق ما تراه هيئة المحكمة.