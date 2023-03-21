معلومات عن محطات مترو الخط الرابع للمرحلة الأولى (فيديو)

تنفذ وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية لمترو الأنفاق، الخط الرابع للمترو والذي يتمّ على مرحلتين، يبلغ طول المرحلة الأولى 19 كيلومتر بإجمالي 17 محطة يمتد مسارها من المحطة التبادلية «حدائق الأشجار» بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر.

نشرت وزارة النقل، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يرصد محطات مترو الخط الرابع، وما يتمّ تنفيذه على أرض الواقع باستخدام معدات حفر ضخمة مثل معدة حفر الأنفاق «TBM»، موضحة أن المترو يمر بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

محطات مترو الخط الرابع للمترو

ترصد «الوطن» في السطور التالية محطات مترو الخط الرابع:

- محطة حدائق الأشجار.

- محطة حدائق الأهرام.

- محطة النصر.

- محطة المتحف المصري الكبير.

- محطة الرماية.

- محطة الأهرامات.

- محطة المريوطية.

- محطة العريش.

- محطة المطبعة.

- محطة الطالبية.

- محطة مدكور.

- محطة المساحة.

مترو الخط الرابع يربط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر

أكّدت الهيئة القومية لمترو الأنفاق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ مترو الخط الرابع يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت وزارة النقل، إلى وجود شراكة مع القطاع الخاص في إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق «6 أكتوبر حدائق الأشجار - القاهرة الجديدة الرحاب»، لافتة إلى أنَّ مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل تحقيق أعلى عائد استثماري لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات.