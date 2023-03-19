كيف ربطت وزارة النقل أسوان بالمحافظات برًا وبحرًا؟

لم تكن محافظة أسوان بعيدة عن خطط التنمية التي تنفذها الدولة حاليًا، والتي تقوم بالأساس على توفير شبكة طرق، وهو ما نفذته بالفعل وزارة النقل مُمثلة في الهيئة العامة للطرق والكبري، حيث عملت الهيئة على توفير شبكة طرق قوية تسهل من حركة الانتقال سواء داخل المحافظة أو ربطها بالمحاظات الأخرى.

بداية شبكة الطرق القوية التي وفرتها وزارة النقل في محافظة أسوان، وفق تقرير حصلت عليه «الوطن» من الهيئة العامة للطرق والكباري، هي تطوير طريق أسوان - وادي العلاقي بطول 170 كيلومترا بتكلفة إجمالية 1333 مليون جنيه، بهدف تحمل حركة النقل الثقيل للسيارات والمعدات التي تقوم بتحميل الخامات المحجرية والتعدينية من المحاجر والمناطق الواقعة بالعلاقي وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر.

تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي السباعية - إدفو - أسوان

أيضًا جرى تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي السباعية - إدفو - أسوان بتكلفة 1047 مليون جنيه بإنشاء اتجاه جديد بطول 112.5 كيلومتر بعرض 13.9 متر ويشمل 3 حارات لكل اتجاه ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الحالي ليصبح 3 حارات لكل اتجاه وإنشاء لكل تجاه 2 طريق خدمة للنقل الثقيل منه 3 حارات مرورية لطريق الخدمة الأسفلتي باتجاه أسوان و3 حارة مرورية لطريق الخدمة الخرساني باتجاه القاهرة، فضلًا عن تطوير وصلة مطار أسوان بتكلفة 141.5 مليون جنيه.

تطوير وصلة مطار أسوان

تمثلت جدوى تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي السباعية - إدفو - أسوان وتطوير وصلة مطار أسوان في كونهم طرق محورية تربط العديد من محافظات الصعيد بالقاهرة ومن ثم هي محاور استراتيجية يستخدمها مئات الآلاف يوميًا ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن دورها في استعياب حركة النقل الثقيل من المحاجر ونقل البضائع بإنشاء حارات بتقنية الرصف الخرساني، وفصل الشحانات عن باقي الحركة المرورية ما يسهم في رفع معدلات السلامة والأمان، وكونهما جزءًا من محور «القاهرة - كيب تاون».

من المحاور المهمة التي نفذتها الدولة في أسوان، هو محور كلابشة على النيل بطول 23 كيلومترا وعرض 21 مترا ويشمل 2 حارة مرورية و14 عملا صناعيا «9 كباري و5 أنفاق»، والهدف منه هو المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي وخدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني، لها فضلًا عن خدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس، وأيضًا تنفيذ محور بديل خزان أسوان على النيل بتكلفة 1956.8 مليون جنيه.

شبكة القطار الكهربائي السريع

أخيرًا من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة في أسوان هي شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية والتي تربط بين المناطق السياحية بأنواعها سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة والسياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة والأقصر وأسوان وأبو سمبل والسياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.