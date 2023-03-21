مصور يوثق جمال الأماكن الغائبة عن الأعين في فلسطين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن مصور فلسطيني يوثق بكاميرته الحياة البرية.

وذكر التقرير: «منجذبا بسحر الطيور والحياة البرية والطبيعة في الأراضي الفلسطينية، يلتقط حسن ريماوي صورا يوثق بها جمال الأماكن الغائبة عن الأعين في وطنه، وبدأت رحلة حسن في مجال التصوير أثناء فترة الإعلاق للحد من تفشي (كوفيد 19)».

وأوضح «ريماوي»: «فترة كورونا لفت انتباهي الحياة البرية في فلسطين والطيور والتنوع الموجود في فلسطين، وقررت أن أتخصص في هذا المجال، وأتمنى أن يكون لي مستقبل مهني فيه».

وتابع التقرير: «يعمل ريماوي مصورا صحفيا منذ عام 2013 إلى جانب وظيفته اليومية كتاجر، ويقول إن تصويره للحيوانات محاولة لكشف أوضاعها الصعبة للناس في جميع أنحاء العالم».

وأشار «ريماوي»: «المناخ أثر كثيرا علينا، وهذا العام لم يكن هناك شتاء، والطيور كانت تأتي على الأغوار لكن الطيور لم تبقى فترة طويلة وهاجرت».

واستطرد التقرير: «يزور ريماوي مواقع مختلفة في الضفة الغربية ليلتقط بعض الصور للطيور، لكن الحياة البرية كلها تجذب عدسات كاميرته الخاصة، فهو يحب التقاط صور عن قرب لتجسيد الحياة اليومية لهذه المخلوقات».