رئيس «خبراء البيئة العالمي»: اتفاق «كوب 15» خطوة أولى لإنقاذ الحياة البرية

قال دوميط كامل، رئيس مجلس خبراء البيئة العالمي، إن اتفاق مؤتمر التنوع البيئي «كوب 15» بالأمم المتحدة، يعد بمثابة خطوة أولى لإنقاذ الحياة البرية على الأرض.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، في برنامج «مستقبل العالم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخبراء يبحثون عن هذا الاتفاق منذ نهاية القرن الماضي، لوضع استراتيجية محددة من أجل حماية كوكب الأرض.

وتابع رئيس مجلس خبراء البيئة العالمي، أن مصدر حياة الإنسان ووجوده هي الطبيعة، ما يعني أن الإنسان يحتاج طوال الوقت إلى هواء وماء وغذاء نظيف، بالإضافة إلى الحفاظ على المناخ من التغيرات التي تطرأ عليه.

وأوضح أن الإنسان ليس وحده على سطح الأرض، حيث يوجد العديد من الكائنات الأخرى، مشيرا إلى معدل انقراض غير طبيعي لعدد كبير من الحيوانات والكائنات الحية الموجودة على سطح الكوكب، لذا كان من الضروري إبرام هذا الاتفاق الذي أبرم في كندا.

اختتم حديثه قائلا: «سنرى ما إذا كان هذا الاتفاق سيتم تطبيقه على أرض الواقع، أم إنها مجردد مقررات وتوصيات كسابقتها التي ظلت حبر على ورق».