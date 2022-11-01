خبير الحياة البرية جمال جمعة: التنوع البيولوجي مهم لتحقيق التنمية

قال الدكتور جمال جمعة، أستاذ ورئيس قسم الحياة البرية بجامعة قناة السويس، إنّه عمل في دولة الامارات الشقيقة، مستشارا للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي بوزارة البيئة والمياه، والتي تغيّر اسمها فيما بعد إلى وزارة البيئة والتغيرات المناخية بدبي، في إطار استعانة الإمارات بالخبرات المصرية في مجال البيئة، لافتا إلى أنّه لمس اهتمام الدولة بالحياة الفطرية كما يحب أن يطلق عليها أهل الخليج، والحياة البرية كما نحب أن نسميها بمصر.

تدعيم التنوع البيولوجي

وأضاف جمعة، في مداخلة مع الإعلامي محمد البيطار ببرنامج «الاقتصاد والناس» المُذاع على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ مفهوم التنوع البيولوجي واسع، حيث يشمل النباتات والحيوانات، مشيرا إلى دور البشر في تدعيم التنوع البيولوجي، والإبقاء عليه، بدلًا من اللجوء للصيد أو تدمير بعض البيئات التي تؤثر بالسلب عليه، حيث يمكن للإنسان التدخل للتعامل مع البيئة لتحقيق التنمية وفقًا للشروط البيئية الموضوعة.

ولفت أستاذ ورئيس قسم الحياة البرية بجامعة قناة السويس، إلى أنّ البيئة البرية والفطرية تشمل البيئة البرية التي تقع في البر، والبيئة البحرية كذلك، مشددًا على ضرورة عدم تدخل الإنسان في هذه الحياة البرية الفطرية إلا بالإيجاب.

محميات طبيعية للحفاظ على النباتات والحيوانات

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الحياة البرية بجامعة قناة السويس، أنّ المقصود بالمحمية الطبيعية، أنّه مكان يضم ثروات من النباتات والحيوانات صغيرة أو كبيرة، كالدلافين والحيتان، أو أنظمة بيئية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنّ تدمير البيئات يؤثر على ندرة وجود بعض الكائنات وانقراضها فيما بعد،ما يستوجب الحفاظ على الكائنات بإنشاء محمية طبيعية.